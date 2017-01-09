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Новые безгалогенные кабели для систем автоматического управления и контроля от компании Nexans
9 января 2017, 09:00
Новые безгалогенные кабели для систем автоматического управления и контроля от компании Nexans
Компания Nexans выпустила не содержащие ПВХ гибкие кабели новой серии Motionline® Halex, предназначенные для промышленного применения. Используемые в конструкциях этих кабелей материалы обеспечивают повышенную защиту от воздействия огня при достаточно низких дополнительных расходах по сравнению с применением ПВХ пластикатов.

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