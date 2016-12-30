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Портал RusCable.Ru поздравляет с наступающим 2017 годом.
30 декабря 2016, 20:46
Портал RusCable.Ru поздравляет с наступающим 2017 годом.

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    Георг Вильгельм Рихман
    11 июля (22 июля) 1711 — 26 июля (6 августа) 1753) — Российский физик эстонского происхождения; действительный член Академии наук и художеств (адъюнкт с 1740, профессор физики с 1741). Основные работы по калориметрии и электричеству. Вывел носящую его имя формулу для определения температуры смеси однородных жидкостей, имеющих разные температуры. Проводил опыты по теплообмену и испарению жидкостей в различных условиях. Предложил первую работающую модель электроскопа со шкалой. Соратник и друг М. В. Ломоносова. Погиб при проведении опытов с атмосферным электричеством.

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