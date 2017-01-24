Новости
24 января 2017, 16:50
Уже в 16-й раз в марте в четвертом павильоне столичного ЦВК «Сокольники» встретятся представители кабельной промышленности на крупнейшей в России отраслевой выставке Cabex-2017.
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1 февраля 2017, 17:38
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1 февраля 2017, 17:10
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1 февраля 2017, 17:00
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1 февраля 2017, 16:04
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1 февраля 2017, 15:35
Наши события
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30 января 2017, 09:30
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27 января 2017, 09:00
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24 января 2017, 16:50
Лица отрасли
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ТАТКАБЕЛЬ (ООО)Поздравляем сегодня!
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ДВЭУК (ОАО)2 февраля
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Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"3 февраля
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4 февраля
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ПО Форэнерго (ООО)4 февраля
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ККП (ООО)6 февраля
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Рекомендуем прочесть22 декабря 2015 года исполнится 95 лет со дня принятия VIII Всероссийским съездом Советов плана ГОЭЛРО. Этот день не случайно совпадает с профессиональным праздником Дня энергетики, который был установлен по инициативе министра энергетики СССР П.С. Непорожнего в далеком 1966 году. Оба этих события широко отмечаются энергетиками и общественностью нашей страны. Вместе с российскими энергетиками эти даты, как правило, отмечают энергетики стран СНГ. В каждой из них, а также на Украине, в Молдове, Грузии и странах Балтии были созданы и надежно работают энергетические базы, составляющие основу функционирования и развития экономик этих стран и сегодня.
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19 января 2017, 12:49
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11 января 2017, 11:02
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14 декабря 2016, 13:56
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|994
|13
|543
|580
|14
|503
|1054
|Название сайта
|Хосты
|Хиты
|3234
|5977
|2298
|6091
|2212
|9637
|4
|2042
|12599
|5
|1900
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