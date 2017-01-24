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Cabex: энергия успеха
24 января 2017, 16:50
Cabex: энергия успеха
Уже в 16-й раз в марте в четвертом павильоне столичного ЦВК «Сокольники» встретятся представители кабельной промышленности на крупнейшей в России отраслевой выставке Cabex-2017.  В период с 21 по 23 марта на единой площадке  организаторы ITE Москва, Ассоциация «Электрокабель» и ОАО «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» при поддержке постоянного генерального информационного партнера, портала RusCable.Ru, соберут представителей производства и реализации кабелей и проводов, кабельных аксессуаров, электромонтажных изделий, оборудования для прокладки и монтажа, оборудования для переработки КПП, а также потребителей и эксплуатирующих организаций – компании электросетевого комплекса, электротехнического машиностроения, горнодобывающей отрасли, нефтегазового комплекса, строителей и монтажников, связистов.

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