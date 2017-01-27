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Энергетика должна стать эффективней и безопасней
27 января 2017, 09:00
Энергетика должна стать эффективней и безопасней
26 января в МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция председателя Комитета Государственной Думы РФ по энергетике Павла Завального. В этом году ГД рассматривают 2 наиболее заметных изменения в сфере ТЭК –  проект ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и  законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения». Эти и другие актуальные темы ТЭК обсудил с журналистами, среди которых присутствовала корреспондент RusCable.Ru, г-н Завальный.

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