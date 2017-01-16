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Анонс первого выпуска RusCable Insider Digest (№18 от 16 января 2017 года)
16 января 2017, 11:26
Анонс первого выпуска RusCable Insider Digest (№18 от 16 января 2017 года)
Уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию первый в 2017 году выпуск еженедельного дайджеста о рынке кабеля, электротехники и энергетики RusCable  Insider Digest («РусКабель Инсайдер Дайджест»), уникальное по формату издание о кабельном рынке и его тенденциях для тех, кто ценит свое время.

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