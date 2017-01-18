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18 января 2017, 10:20
11 января 2017 Арбитражный Суд города Москвы постановил возбудить производство по новому делу. Основанием послужило заявление истца, компании ООО «Центр Обеспечения», обвиняющей погрузо-разгрузочного гиганта АО «Восточный порт» в незаконности условий проведения крупного тендера на поставку КПП для строящегося расширения портового терминала на Дальнем Востоке.
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Рекомендуем прочестьГосударственные стандарты нередко именуют пропуском в цивилизованный бизнес. ГОСТ для производственников – нечто вроде воинского устава: со стороны может показаться, что требования надуманы, в реальности же все они сформулированы на основании многолетнего опыта работы с той или иной продукцией.
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Оборудование Автор: electon380 Сообщений: 1 20 января 2017, 13:01
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Покупка, продажа Автор: косолапый Сообщений: 1 20 января 2017, 13:01
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