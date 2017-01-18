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История одного тендера или Восток дело тонкое? Решит суд
18 января 2017, 10:20
История одного тендера или Восток дело тонкое? Решит суд
11 января 2017 Арбитражный Суд города Москвы постановил возбудить производство по новому делу. Основанием послужило заявление истца, компании ООО «Центр Обеспечения», обвиняющей погрузо-разгрузочного гиганта АО «Восточный порт» в незаконности условий проведения крупного тендера на поставку КПП для строящегося расширения портового терминала на Дальнем Востоке.

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