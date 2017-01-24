Новости
24 января 2017, 16:50
Уже в 16-й раз в марте в четвертом павильоне столичного ЦВК «Сокольники» встретятся представители кабельной промышленности на крупнейшей в России отраслевой выставке Cabex-2017. В период с 21 по 23 марта на единой площадке организаторы ITE Москва, Ассоциация «Электрокабель» и ОАО «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» при поддержке постоянного генерального информационного партнера, портала RusCable.Ru, соберут представителей производства и реализации кабелей и проводов, кабельных аксессуаров, электромонтажных изделий, оборудования для прокладки и монтажа, оборудования для переработки КПП, а также потребителей и эксплуатирующих организаций – компании электросетевого комплекса, электротехнического машиностроения, горнодобывающей отрасли, нефтегазового комплекса, строителей и монтажников, связистов.
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ТАТКАБЕЛЬ (ООО)1 февраля
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ДВЭУК (ОАО)2 февраля
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Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"3 февраля
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Рекомендуем прочестьДоклад Распутина А.С. на круглом столе "Импортозамещение: границы энергетической безопасности" организованного ПАО "ФСК ЕЭС" 2 декабря 2015 года в рамках выставки "Электрические сети России - 2015".
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|12
|415
|789
|13
|384
|594
|14
|379
|567
|Название сайта
|Хосты
|Хиты
|2442
|4880
|1734
|1782
|1653
|4503
|4
|1647
|7254
|5
|1521
|2785
|6
|1427
|5739
|7
|1384
|8919
|8
|1272
|4765
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