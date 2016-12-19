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Кабель и провод: предложение
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Продам ПВВГ 4х16ок На барабане 1430 метров + 250 метров кусками 25-30 метров Камкабель изготовление август 2016 и ПВВГ
Белоус Дмитрий Владимирович
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
ООО "АБК "АМПЕР"
Компания Энерготехнологии провод для ЛЭП марок АС,А,СИП-1,СИП-2,СИП-3,СИП-4,АСКС,АСКП все размеры новый со склада и на
Энерготехнологии,ООО
Предлагаем из НАЛИЧИЯ со склада в Саранске: - ААБл, АСБл 3х120, 3х150, 3х185, 3х240 - АВВГ, АВБШв, АПвБШв 4х120, 4х150,
ООО «Сарансккабель»
В наличии на региональном складе Nexans в Екатеринбурге: силовой кабель АПвПуг, АПвПу2г, АПвВнг (А)-LS, ППГнг(А)-HF,
ООО «ПРОкабель»
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
ООО «Калужский кабельный завод»
Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
ООО "Межрегиональная кабельная компания"
Распродажа кабельной продукции (кабеля, проводов) ООО «Пресско»! Компания ООО «Пресско» приглашает на распродажу
ООО «Пресско»
Кабели марок «Аутфорстм» КУВЭШв, КУПЭШв, КУВЭКШв, КУПЭКШв, КУПЭШп, КУПЭКШп и т.д. в исполнениях «нг(А)», «нг(А)-LS»,
Туркестанов Никита Львович, Атясов Александр Алексеевич
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Из наличия на складе в Москве: АВБбШв 4х120ос[N]-1 8, 675 км АВБбШв...

Предложение № 451341

Из наличия на складе в Москве:
АВБбШв 4х120ос[N]-1 8, 675 км
АВБбШв 4х150ос[N]-1 0, 251 км
АВБбШв 4х185ос[N]-1 0, 191 км
АВБбШв 4х240ос[N]-1 0, 369 км
АВБбШв 4х70ос[N]-1 0, 507 км
АВБВнг[A]-LS 5х185мс(N, PE)-1 0, 494 км
АВВГ 4х120ос[N]-1 4, 075 км

Контактная информация:

Имя: Панфилова Екатерина
Компания: ООО Завод Москабель
E-mail: 
ICQ: 594783845
телефон: 79031876887


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