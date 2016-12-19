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Предложение № 451344
Из наличия на складе в Москве:
АСБ2л 3х120(ОЖ)-10 4, 480
АСБ2л 3х150(ОЖ)-10 2, 027
АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 6, 278
АСБГ 3х240-10 2, 012
АСБГ 3х240-6 0, 478
АСБл 1х800+2х1.5-1 2, 627
АСБл 3х120-10 6, 415
АСБл 3х120-6 1, 486
АСБл 3х120(ОЖ)-10 21, 19
АСБл 3х150-10 2, 13
АСБл 3х150(ОЖ)-10 7, 512
АСБл 3х185-10 3, 468
АСБл 3х185-6 0, 405
АСБл 3х185(ОЖ)-10 1, 453
АСБл 3х240-10 15, 408
АСБл 3х240(ОЖ)-10 25, 438
АСБл 3х95-6 1, 562
АСБл 3х95(ОЖ)-10 4, 407
ЦСБнлШнг 3х95-10 0,4 км
Контактная информация:Имя: Панфилова Екатерина