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Компания Энерготехнологии провод для ЛЭП марок АС,А,СИП-1,СИП-2,СИП-3,СИП-4,АСКС,АСКП все размеры новый со склада и на
Энерготехнологии,ООО
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
ООО "АБК "АМПЕР"
Предлагаем из НАЛИЧИЯ со склада в Саранске: - ААБл, АСБл 3х120, 3х150, 3х185, 3х240 - АВВГ, АВБШв, АПвБШв 4х120, 4х150,
ООО «Сарансккабель»
Кабели марок «Аутфорстм» КУВЭШв, КУПЭШв, КУВЭКШв, КУПЭКШв, КУПЭШп, КУПЭКШп и т.д. в исполнениях «нг(А)», «нг(А)-LS»,
Туркестанов Никита Львович, Атясов Александр Алексеевич
Распродажа кабельной продукции (кабеля, проводов) ООО «Пресско»! Компания ООО «Пресско» приглашает на распродажу
ООО «Пресско»
Продам ПВВГ 4х16ок На барабане 1430 метров + 250 метров кусками 25-30 метров Камкабель изготовление август 2016 и ПВВГ
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Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
ООО «Калужский кабельный завод»
Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
ООО "Межрегиональная кабельная компания"
В наличии на региональном складе Nexans в Екатеринбурге: силовой кабель АПвПуг, АПвПу2г, АПвВнг (А)-LS, ППГнг(А)-HF,
ООО «ПРОкабель»
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Из наличия на складе в Москве: АСБ2л 3х120(ОЖ)-10 4, 480 АСБ2л...

Предложение № 451344

Из наличия на складе в Москве:
АСБ2л 3х120(ОЖ)-10 4, 480
АСБ2л 3х150(ОЖ)-10 2, 027
АСБ2л 3х240(ОЖ)-10 6, 278
АСБГ 3х240-10 2, 012
АСБГ 3х240-6 0, 478
АСБл 1х800+2х1.5-1 2, 627
АСБл 3х120-10 6, 415
АСБл 3х120-6 1, 486
АСБл 3х120(ОЖ)-10 21, 19
АСБл 3х150-10 2, 13
АСБл 3х150(ОЖ)-10 7, 512
АСБл 3х185-10 3, 468
АСБл 3х185-6 0, 405
АСБл 3х185(ОЖ)-10 1, 453
АСБл 3х240-10 15, 408
АСБл 3х240(ОЖ)-10 25, 438
АСБл 3х95-6 1, 562
АСБл 3х95(ОЖ)-10 4, 407
ЦСБнлШнг 3х95-10 0,4 км

Контактная информация:

Имя: Панфилова Екатерина
Компания: ООО Завод Москабель
E-mail: 
ICQ: 594783845
www: http://www.mkm.ru/ck/
телефон: 79031876887


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