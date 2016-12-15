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Распродажа кабельной продукции (кабеля, проводов) ООО «Пресско»! Компания ООО «Пресско» приглашает на распродажу
ООО «Пресско»
Предлагаем из НАЛИЧИЯ со склада в Саранске: - ААБл, АСБл 3х120, 3х150, 3х185, 3х240 - АВВГ, АВБШв, АПвБШв 4х120, 4х150,
ООО «Сарансккабель»
В наличии на региональном складе Nexans в Екатеринбурге: силовой кабель АПвПуг, АПвПу2г, АПвВнг (А)-LS, ППГнг(А)-HF,
ООО «ПРОкабель»
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
ООО «Калужский кабельный завод»
Компания Энерготехнологии провод для ЛЭП марок АС,А,СИП-1,СИП-2,СИП-3,СИП-4,АСКС,АСКП все размеры новый со склада и на
Энерготехнологии,ООО
Продам ПВВГ 4х16ок На барабане 1430 метров + 250 метров кусками 25-30 метров Камкабель изготовление август 2016 и ПВВГ
Белоус Дмитрий Владимирович
Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
ООО "Межрегиональная кабельная компания"
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
ООО "АБК "АМПЕР"
Кабели марок «Аутфорстм» КУВЭШв, КУПЭШв, КУВЭКШв, КУПЭКШв, КУПЭШп, КУПЭКШп и т.д. в исполнениях «нг(А)», «нг(А)-LS»,
Туркестанов Никита Львович, Атясов Александр Алексеевич
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Из наличия на складе в Москве: ВБбШв 5х10ок[N, PE]-1 0, 25 км ВБбШв...

Предложение № 451345

Из наличия на складе в Москве:
ВБбШв 5х10ок[N, PE]-1 0, 25 км
ВБбШв 5х120мс[N, РЕ]-1 1, 14 км
ВБбШв 5х16ок[N, PE]-1 0, 21 км
ВБбШв 5х50ок[N, PE]-1 0, 217 км
ВБВнг[A]-FRLS-180 3х1.5ок-0.66 0, 71 км
ВБВнг[A]-FRLS-180 3х1.5ок-1 0, 165 км
ВБВнг[A]-FRLS-180 3х120мс-1 0, 085 км
ВБВнг[A]-FRLS-180 4х185мс[N]-1 0, 205 км
ВБВнг[A]-FRLS-180 4х6ок[N]-1 0, 119 км
ВБВнг[A]-FRLS-180 5х95мс[N, PE]-1 0, 04 км
ВВГ 5х35ок[N, PE]-1 0, 201 км
ВВГ 5х50ок[N, PE]-0, 66 1, 004 км
ВВГнг[A]-FRLS 3х2.5ок-0.66 0, 133 км
ВВГнг[A]-FRLS 3х4ок-1 0, 6 км
ВВГнг[A]-LS 3х2.5ок-1 0, 096 км
ВВГнг[A]-LS 4х1.5ок[N]-0.66 2, 479 км
ВВГнг[A]-LS 4х2.5ок[N]-0.66 0, 465 км

Контактная информация:

Имя: Панфилова Екатерина
Компания: ООО Завод Москабель
E-mail: 
ICQ: 594783845
телефон: 79031876887


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