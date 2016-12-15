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Предложение № 451345
Из наличия на складе в Москве:
ВБбШв 5х10ок[N, PE]-1 0, 25 км
ВБбШв 5х120мс[N, РЕ]-1 1, 14 км
ВБбШв 5х16ок[N, PE]-1 0, 21 км
ВБбШв 5х50ок[N, PE]-1 0, 217 км
ВБВнг[A]-FRLS-180 3х1.5ок-0.66 0, 71 км
ВБВнг[A]-FRLS-180 3х1.5ок-1 0, 165 км
ВБВнг[A]-FRLS-180 3х120мс-1 0, 085 км
ВБВнг[A]-FRLS-180 4х185мс[N]-1 0, 205 км
ВБВнг[A]-FRLS-180 4х6ок[N]-1 0, 119 км
ВБВнг[A]-FRLS-180 5х95мс[N, PE]-1 0, 04 км
ВВГ 5х35ок[N, PE]-1 0, 201 км
ВВГ 5х50ок[N, PE]-0, 66 1, 004 км
ВВГнг[A]-FRLS 3х2.5ок-0.66 0, 133 км
ВВГнг[A]-FRLS 3х4ок-1 0, 6 км
ВВГнг[A]-LS 3х2.5ок-1 0, 096 км
ВВГнг[A]-LS 4х1.5ок[N]-0.66 2, 479 км
ВВГнг[A]-LS 4х2.5ок[N]-0.66 0, 465 км
Контактная информация:Имя: Панфилова Екатерина