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Кабели марок «Аутфорстм» КУВЭШв, КУПЭШв, КУВЭКШв, КУПЭКШв, КУПЭШп, КУПЭКШп и т.д. в исполнениях «нг(А)», «нг(А)-LS»,
Туркестанов Никита Львович, Атясов Александр Алексеевич
Предлагаем из НАЛИЧИЯ со склада в Саранске: - ААБл, АСБл 3х120, 3х150, 3х185, 3х240 - АВВГ, АВБШв, АПвБШв 4х120, 4х150,
ООО «Сарансккабель»
Распродажа кабельной продукции (кабеля, проводов) ООО «Пресско»! Компания ООО «Пресско» приглашает на распродажу
ООО «Пресско»
Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
ООО "Межрегиональная кабельная компания"
Компания Энерготехнологии провод для ЛЭП марок АС,А,СИП-1,СИП-2,СИП-3,СИП-4,АСКС,АСКП все размеры новый со склада и на
Энерготехнологии,ООО
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
ООО "АБК "АМПЕР"
В наличии на региональном складе Nexans в Екатеринбурге: силовой кабель АПвПуг, АПвПу2г, АПвВнг (А)-LS, ППГнг(А)-HF,
ООО «ПРОкабель»
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
ООО «Калужский кабельный завод»
Продам ПВВГ 4х16ок На барабане 1430 метров + 250 метров кусками 25-30 метров Камкабель изготовление август 2016 и ПВВГ
Белоус Дмитрий Владимирович
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МС16-13 0, 08 10000м МС16-13 0, 5 500м МС16-13 0, 2 1000м МС16-13 0, 35...

Предложение № 451346

МС16-13 0, 08 10000м
МС16-13 0, 5 500м
МС16-13 0, 2 1000м
МС16-13 0, 35 1000м
МС26-13 0, 2 450м
МС26-13 0, 35 500м
МС26-13 0, 5 1200м
МС26-13 0, 75 1200м
МС26-13 1, 0 700м
МС26-13 1, 5 300м
МС26-13 2, 5 1000м
МСЭ26-13 2*2, 5 200м
МСЭ16-13 0, 08 500м
МСЭ16-13 0, 35 250м
МСЭО26-13 0, 35 300м
МСЭО26-13 0, 5 600м
МСЭО26-13 0, 75 100м
МСЭО26-13 2*0, 2 400м
МСЭО26-13 3*0, 2 2000м
МС36-11 0, 2 800м
МС36-11 0, 5 300м
МС36-11 0, 75 2300м
МС36-11 1, 0 1000м
МС36-11 1, 5 800м
МС36-11 2, 5 150м
РК50-0, 6-23 500м
РК50-1-11 400м
РК50-1-22 100м
РК50-1-21 100м
РК75-1-22 200м
РК75-1-21 220м
РК50-1-24 300м
РК50-2-22 800м
РК50-2-25 300м
РК50-2-27 350м
РК50-2-21 450м
РК50-7-21 300м
РК50-7-28 300м
РК50-9-23 100м
РК50-9-44 250м
РК75-1-13с 4200м
РК75-1-11 200м
РК75-1, 5-22 500м
РК75-2-12 1000м
РК75-2-22 2000м
РК75-4-21 1200м
РК75-7-22 160м
АВКТ-4 200м
АВКД 350м
МГТФ 0, 07 25000м
МГТФ 0, 2 12000м
МГТФ 0, 35 3000м

Контактная информация:

Имя: ГорячевВА
Компания: Поток-НК
E-mail: 
телефон: 8-916-650-94-17


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