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Предложение № 451347
Завод АО «МАРПОСАДКАБЕЛЬ» предлагает кабель силовой в ПВХ изоляции.
ВВГнг(А)FRLSLTx 3х2.5 0.66 по 63 085 руб/км производство и склад г.Мариинский Посад, Чувашия. Склад г.Железнодорожный (МО).
Контактная информация:Имя: Николаев Вячеслав Олегович