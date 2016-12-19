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Предложение № 451348
Оптический кабель ИНКАБ ДПЛ-Н-96У(6х16)-2.7кН 2016 г.в.
Три куска 540 м, 515 м, 350 м
Цена за все 60000 руб.
Москва
Контактная информация:Имя: Антонов Максим Сергеевич