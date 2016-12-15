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Наличие на складе в Москве: КВВГнг[A]-FRLS 4х1 0, 437 км КВВГнг[A]-FRLS 7х1...

Предложение № 451349

Наличие на складе в Москве:
КВВГнг[A]-FRLS 4х1 0, 437 км
КВВГнг[A]-FRLS 7х1, 5 0, 082 км
КВВГЭнг[A]-FRLS 4х2, 5 0, 263 км
КПБПнг[A]-HF 10х1.5 0, 07 км
КППГнг[A]-HF 19х1.5 0, 076 км
КППГнг[A]-HF 5х1.5 0, 162 км
ПБПнг[A]-FRHF-180 3х2.5ок-1 0, 06 км
ПБПнг[A]-FRHF-180 3х4ок-1 0, 07 км
ПБПнг[A]-FRHF-180 4х2.5ок[N]-1 0, 04 км
ПБПнг[A]-HF 2х2.5ок[N]-0.66 0, 22 км
ПБПнг[A]-HF 3х4ок-1 0, 097 км
ПБПнг[A]-HF 3х70мс-1 0, 135 км
ПБПнг[A]-HF 4х4ок[N]-1 0, 093 км
ПвБПнг[A]-FRHF-180 2х2.5ок[N]-1 0, 07 км
ПвБПнг[A]-FRHF-180 3х10ок-1 0, 16 км
ПвБПнг[A]-FRHF-180 3х25ок-1 0, 075 км
ПвБПнг[A]-FRHF-180 3х35ок-1 0, 068 км
ПвБПнг[A]-FRHF-180 3х4ок-0.66 0, 242 км
ПвБПнг[A]-FRHF-180 3х4ок-1 0, 285 км
ПвБПнг[A]-FRHF-180 4х10ок[N]-1 0, 136 км
ПвБПнг[A]-FRHF-180 4х4ок[N]-1 0, 054 км
ПвБПнг[A]-FRHF-180 5х4ок[N, PE]-1 0, 046 км
ПвБПнг[A]-FRHF-180 5х70мс[N, PE]-1 0, 146 км
ПвБПнг[A]-HF 3х185мс-1 0, 154 км
ПвБПнг[A]-HF 3х2.5ок-1 0, 185 км
ПвБПнг[A]-HF 3х6ок-1 0, 29 км
ПвБПнг[A]-HF 5х2.5ок[N, PE]-1 0, 167 км
ПвПГнг[A]-FRHF 2х1.5ок[N]-1 0, 254 км
ПвПГнг[A]-FRHF 2х2.5ок[N]-1 0, 11 км
ПвПГнг[A]-FRHF 3х1.5ок[N, PE]-1 0, 1 км
ПвПГнг[A]-FRHF 3х10ок-1 0, 089 км
ПвПГнг[A]-FRHF 3х25ок-1 0, 072 км
ПвПГнг[A]-FRHF 4х2.5ок[N]-1 0, 053 км
ПвПГнг[A]-FRHF 4х6ок[РЕ]-1 0, 195 км
ПвПГнг[A]-FRHF 5х10ок[N, PE]-1 0, 066 км
ПвПГнг[A]-FRHF 5х16ок[N, PE]-1 0, 099 км
ПвПГнг[A]-FRHF 5х4ок[N, PE]-1 0, 062 км
ПвПГнг[A]-FRHF 5х50мс[N, PE]-1 0, 069 км
ПвПГнг[A]-FRHF 5х6ок[N, PE]-1 0, 1 км
ПвПГнг[A]-FRHF-180 3х2, 5ок-1 0, 3 км
ПвПГнг[A]-FRHF-180 5х25ок[N, PE]-1 0, 234 км
ПвПГнг[A]-НF 2х4ок(N)-1 0, 101 км
ПвПГЭнг[A]-FRHF 3х6ок-1 0, 196 км
ПвПнг[A]-FRHF 3х6ок[N, PE]-1 0, 096 км
ПвПнг[A]-FRHF 4х35мс[РЕ]-1 0, 253 км
ПвПнг[A]-FRHF 5х25ок[N, PE]-1 0, 062 км
ПвПнг[A]-FRHF 5х6ок[N, PE]-1 0, 05 км
ПвПнг[A]-HF 2х4ок[N]-1 0, 2 км
ПвПнг[A]-HF 3х1.5ок-1 0, 114 км
ПвПнг[A]-HF 3х1.5ок-1 2, 535 км
ПвПнг[A]-HF 3х16ок-1 0, 3 км
ПвПнг[A]-HF 3х2.5ок-1 0, 725 км
ПвПнг[A]-HF 3х35мс[N, PE]-1 0, 234 км
ПвПнг[A]-HF 3х4ок-1 0, 116 км
ПвПнг[A]-HF 3х4ок[N, PE]-1 0, 444 км
ПвПнг[A]-HF 3х6ок-1 0, 09 км
ПвПнг[A]-HF 3х6ок-1 0, 199 км
ПвПнг[A]-HF 4х10ок[N]-1 0, 07 км
ПвПнг[A]-HF 4х10ок[PE]-1 0, 225 км
ПвПнг[A]-HF 4х16ок[PE]-1 0, 24 км
ПвПнг[A]-HF 4х25ок[N]-1 0, 119 км
ПвПнг[A]-HF 4х4ок[N]-1 0, 068 км
ПвПнг[A]-HF 4х4ок[PE]-1 0, 412 км
ПвПнг[A]-HF 4х4ок[PE]-1 0, 272 км
ПвПнг[A]-HF 4х6ок[N]-1 0, 089 км
ПвПнг[A]-HF 4х6ок[РЕ]-1 0, 108 км
ПвПнг[A]-HF 5х1.5ок[N, PE]-1 0, 204 км
ПвПнг[A]-HF 5х10ок-1 0, 093 км
ПвПнг[A]-HF 5х2.5ок[N, PE]-1 0, 253 км
ПвПнг[A]-HF 5х4ок[N, PE]-1 0, 315 км
ППГнг[A]-FRHF 3х2.5ок-1 0, 138 км
ППГнг[A]-FRHF 5х2.5ок[N, PE]-1 0, 073 км
ППГнг[A]-HF 2х1.5ок[N]-1 0, 394 км
ППГнг[A]-HF 2х10ок[N]-1 0, 101 км
ППГнг[A]-HF 2х50мс[N]-0.66 0, 289 км
ППГнг[A]-HF 3х1.5ок-1 0, 26 км
ППГнг[A]-HF 3х1.5ок-1 0, 255 км
ППГнг[A]-HF 3х1.5ок-1 1, 38 км
ППГнг[A]-HF 3х2.5ок-1 0, 18 км
ППГнг[A]-HF 3х2.5ок[N, PE]-1 0, 17 км
ППГнг[A]-HF 3х4ок[N, PE]-1 0, 996 км
ППГнг[A]-HF 5х10ок[N, PE]-1 0, 044 км
ППГнг[A]-HF 5х2.5ок[N, PE]-1 0, 129 км
ППГнг[A]-HF 5х4ок[N, PE]-1 0, 179 км
СИП-2 3х35+1х54, 6 0, 313 км
СИП-2 3х70+1х70 0, 843 км

Контактная информация:

Имя: Панфилова Екатерина
Компания: ООО Завод Москабель
E-mail: 
ICQ: 594783845
телефон: 79031876887


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