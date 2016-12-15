ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
 
Доска объявлений
Кабель и провод: предложение
Специальное размещение
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
ООО "АБК "АМПЕР"
Распродажа кабельной продукции (кабеля, проводов) ООО «Пресско»! Компания ООО «Пресско» приглашает на распродажу
ООО «Пресско»
В наличии на региональном складе Nexans в Екатеринбурге: силовой кабель АПвПуг, АПвПу2г, АПвВнг (А)-LS, ППГнг(А)-HF,
ООО «ПРОкабель»
Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
ООО "Межрегиональная кабельная компания"
Кабели марок «Аутфорстм» КУВЭШв, КУПЭШв, КУВЭКШв, КУПЭКШв, КУПЭШп, КУПЭКШп и т.д. в исполнениях «нг(А)», «нг(А)-LS»,
Туркестанов Никита Львович, Атясов Александр Алексеевич
Предлагаем из НАЛИЧИЯ со склада в Саранске: - ААБл, АСБл 3х120, 3х150, 3х185, 3х240 - АВВГ, АВБШв, АПвБШв 4х120, 4х150,
ООО «Сарансккабель»
Компания Энерготехнологии провод для ЛЭП марок АС,А,СИП-1,СИП-2,СИП-3,СИП-4,АСКС,АСКП все размеры новый со склада и на
Энерготехнологии,ООО
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
ООО «Калужский кабельный завод»
Продам ПВВГ 4х16ок На барабане 1430 метров + 250 метров кусками 25-30 метров Камкабель изготовление август 2016 и ПВВГ
Белоус Дмитрий Владимирович
Разместить здесь

Продаю NYM 5х25 206м по 430р...

Предложение № 451367

Продаю NYM 5х25 206м по 430р

Контактная информация:

Имя: Царёв Э.В
Компания: Кабельный Дом
E-mail: 
www: http://elitkabel.ru
телефон: 4957600273


Печать

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!