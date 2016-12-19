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ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
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СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
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Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
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Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
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Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
Розыгрыш умных часов!
Предложение № 451368
Федеральная компания Сигналэлектроникс, занимается собственным производством кабеля, шнуров, электротехнической продукции. Готовы предоставить качественный товар по оптовым ценам. Мы сможем предложить Вам максимально выгодные условия сотрудничества.
Контактная информация:Имя: Дудинов Андрей