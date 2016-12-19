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Предложение № 451372
Завод АО «МАРПОСАДКАБЕЛЬ» Предлагает под изготовление кабель силовой, бронированный: ВБбШв, ВБбШв нг сечением от 3х4.0 до 5х35 ГОСТ. Склад г.Мариинский Посад, Чувашия. г.Железнодорожный (МО)
Кабель контрольный КВВГЭ, КВВГЭнг, КВВГнг LS ГОСТ.
Контактная информация:Имя: Николаев Вячеслав Олегович