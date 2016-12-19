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Предложение № 451373
Продам кабель КВЭБбШвнг(A)-FRLS-ХЛ 7х1,0 - 130м. 2016г. Томсккабель
Цена 88р.м. с НДС
Контактная информация:Имя: Дмитрий В Суворов