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Предложение № 451378
Продам монтажный кабель
Краткий текст материала Кол-во Цена Сумма
Кабель МКПсЭВзнг LS 10х2х1,0 (черный) 190 195 37050
Кабель МКПсЭВзнг LS 12х2х1,0 (черный) 120 230 27600
Кабель МКПсЭВзнг LS 14х1,0 (черный) 170 130 22100
Кабель МКПсЭИЭфВзнг-LS 14х2х1,0(черный) 80 260 20800
Кабель МКПсЭИЭфКВнг LS 12х2х1,0 голубой 1422 280 398160
Кабель МКПсЭИЭфКВнг LS 12х2х1,0(голубой) 320 280 89600
Кабель МКПсЭИЭфКВнг LS 12х2х1,0(голубой) 500 280 140000
Кабель МКПсЭИЭфКВнг LS 24х2х1,0(голубой) 1027 499 512473
Кабель МКПсЭИЭфКВнг LS 24х2х1,0(голубой) 2910 499 1452090
Кабель МКПсЭИЭфКВнг-LS 12х2х1,0 син.бух 728 280 203840
Кабель МКПсЭИЭфКВнг-LS 24х2х1 гол(бухта) 114 499 56886
Кабель МКПсЭКВнг 1х2х0,75 (черн.) 859 55 47245
Кабель МКПсЭфКВнг LS 12х2х1,0 (голубой) 660 280 184800
Кабель МКПсЭфКВнг LS 24х2х1,0 (голубой) 492 500 246000
Кабель МКПсЭфКВнг LS 24х2х1,0 (голубой) 973 500 486500
Кабель МКПсЭфКВнг LS 24х2х1,0 (черный) 355 500 177500
Кабель МКПсЭфКВнг LS 24х2х1,0 (черный) 753 500 376500
Кабель КВБбШв 4х2,5 1250 52 65000
Кабель КВВГнг 4х1,5 130 25 3250
Кабель КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78 530 22 11660
Кабель ВВГ Пнг-(А) 3х1,5 200 18 3600
Кабель ВВГнг(А)-Ls 4х16 300 195 58500
Кабель FR20HRFR 300/300 V 1х1+2x1.5 , бронированный, многожильная медная жила 1007 18 18126
Кабель FR20FR 3х4 броня проволочная, многопроволочная медная жила, аналог ПВС 3х4 плюс броня Италия 587 55 32285
Кабель FR20R 3х4 многопроволочная медная жила, аналог ПВС 3х4 Италия 715 50 35750
Греющий кабель RAYCHEM 15XTV2-CT-T3 20 750 15000
salavat_asad@mail.ru
8-927-9638690
Контактная информация:Имя: Салават Шакиров