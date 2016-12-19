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Предложение № 451385
Продаем с хранения термопарный кабель КПЭТИнг 1ХА(12х2х0, 7), кол-во 649м. Цена 85 руб/м.п.
Контактная информация:Имя: александр