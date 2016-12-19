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Кабель и провод: предложение

Телефонные муфты Муфты термоусаживаемые для телефонных кабелей Муфты для...

Предложение № 451387

Телефонные муфты

Муфты термоусаживаемые для телефонных кабелей

Муфты для телефонного кабеля ТУМ-К и ТУМ-КС , ТУМ КП , ТУМ Ку , ТУМ Кр



ТУМ-КС Универсальные термоусаживаемые муфты

для городских многопарных кабелей связи.

Муфты ТУМ-КС предназначены для монтажа кабелей связи (ТППэп, ТППэпЗ, ТЦПП, ТГ), содержащихся под избыточным давлением воздуха, кабелей без давления и кабелей с гидрофобным заполнением в пластмассовых и металлических оболочках емкостью от 10 до 1200 пар.

ТУМ-КС МН Универсальные муфты с термоусаживаемой манжетой



ТУМ-КСу Муфты с армированой термоусаживаемой манжетой для бронированных кабелей связи

ТУМ-КСр Комплекты муфт для ремонта прямых и разветвительных муфт

на кабелях ТПП, ТППэп, ТППэп3

ТУМ-КСр Комплекты для ремонта прямых и разветвительных муфт на кабелях ТПП, ТППэп, ТППэпЗ.

ТУМ-КС М Специализированные муфты для магистральных и железнодорожных кабелей

ТУМ-КС М Комплекты муфт для монтажа симметричных кабелей связи емкостью 1х4, 4х4, 7х4.

ТУМ-КС-ТЦ Комплекты монтажных материалов (муфт) для монтажа малопарных цифровых кабелей связи (принцип витой пары)



Контактная информация:

Имя: ЭлТекс КраснодарКомпания: ООО ЭлТекс КраснодарE-mail:www:телефон: 8-861-2672374 89184692483 89184822755