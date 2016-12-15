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ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
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СКЛАД
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Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
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Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
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Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
Розыгрыш умных часов!
Предложение № 451387
Телефонные муфты
Муфты термоусаживаемые для телефонных кабелей
Муфты для телефонного кабеля ТУМ-К и ТУМ-КС , ТУМ КП , ТУМ Ку , ТУМ Кр
ТУМ-КС Универсальные термоусаживаемые муфты
для городских многопарных кабелей связи.
Муфты ТУМ-КС предназначены для монтажа кабелей связи (ТППэп, ТППэпЗ, ТЦПП, ТГ), содержащихся под избыточным давлением воздуха, кабелей без давления и кабелей с гидрофобным заполнением в пластмассовых и металлических оболочках емкостью от 10 до 1200 пар.
ТУМ-КС МН Универсальные муфты с термоусаживаемой манжетой
ТУМ-КСу Муфты с армированой термоусаживаемой манжетой для бронированных кабелей связи
ТУМ-КСр Комплекты муфт для ремонта прямых и разветвительных муфт
на кабелях ТПП, ТППэп, ТППэп3
ТУМ-КСр Комплекты для ремонта прямых и разветвительных муфт на кабелях ТПП, ТППэп, ТППэпЗ.
ТУМ-КС М Специализированные муфты для магистральных и железнодорожных кабелей
ТУМ-КС М Комплекты муфт для монтажа симметричных кабелей связи емкостью 1х4, 4х4, 7х4.
ТУМ-КС-ТЦ Комплекты монтажных материалов (муфт) для монтажа малопарных цифровых кабелей связи (принцип витой пары)
Контактная информация:Имя: ЭлТекс Краснодар