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Предлагаем из НАЛИЧИЯ со склада в Саранске: - ААБл, АСБл 3х120, 3х150, 3х185, 3х240 - АВВГ, АВБШв, АПвБШв 4х120, 4х150,
ООО «Сарансккабель»
Кабели марок «Аутфорстм» КУВЭШв, КУПЭШв, КУВЭКШв, КУПЭКШв, КУПЭШп, КУПЭКШп и т.д. в исполнениях «нг(А)», «нг(А)-LS»,
Туркестанов Никита Львович, Атясов Александр Алексеевич
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
ООО "АБК "АМПЕР"
Продам ПВВГ 4х16ок На барабане 1430 метров + 250 метров кусками 25-30 метров Камкабель изготовление август 2016 и ПВВГ
Белоус Дмитрий Владимирович
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
ООО «Калужский кабельный завод»
Распродажа кабельной продукции (кабеля, проводов) ООО «Пресско»! Компания ООО «Пресско» приглашает на распродажу
ООО «Пресско»
Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
ООО "Межрегиональная кабельная компания"
В наличии на региональном складе Nexans в Екатеринбурге: силовой кабель АПвПуг, АПвПу2г, АПвВнг (А)-LS, ППГнг(А)-HF,
ООО «ПРОкабель»
Компания Энерготехнологии провод для ЛЭП марок АС,А,СИП-1,СИП-2,СИП-3,СИП-4,АСКС,АСКП все размеры новый со склада и на
Энерготехнологии,ООО
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Телефонные муфты Муфты термоусаживаемые для телефонных кабелей Муфты для...

Предложение № 451387

Телефонные муфты
Муфты термоусаживаемые для телефонных кабелей
Муфты для телефонного кабеля ТУМ-К и ТУМ-КС , ТУМ КП , ТУМ Ку , ТУМ Кр

ТУМ-КС Универсальные термоусаживаемые муфты
для городских многопарных кабелей связи.
Муфты ТУМ-КС предназначены для монтажа кабелей связи (ТППэп, ТППэпЗ, ТЦПП, ТГ), содержащихся под избыточным давлением воздуха, кабелей без давления и кабелей с гидрофобным заполнением в пластмассовых и металлических оболочках емкостью от 10 до 1200 пар.
ТУМ-КС МН Универсальные муфты с термоусаживаемой манжетой

ТУМ-КСу Муфты с армированой термоусаживаемой манжетой для бронированных кабелей связи
ТУМ-КСр Комплекты муфт для ремонта прямых и разветвительных муфт
на кабелях ТПП, ТППэп, ТППэп3
ТУМ-КСр Комплекты для ремонта прямых и разветвительных муфт на кабелях ТПП, ТППэп, ТППэпЗ.
ТУМ-КС М Специализированные муфты для магистральных и железнодорожных кабелей
ТУМ-КС М Комплекты муфт для монтажа симметричных кабелей связи емкостью 1х4, 4х4, 7х4.
ТУМ-КС-ТЦ Комплекты монтажных материалов (муфт) для монтажа малопарных цифровых кабелей связи (принцип витой пары)

Контактная информация:

Имя: ЭлТекс Краснодар
Компания: ООО ЭлТекс Краснодар
E-mail: 
www: http://www.eltkom-electro.ru
телефон: 8-861-2672374 89184692483 89184822755


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