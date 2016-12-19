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Кабельные термоусадочные муфты Raychem (Райхем) GUST, POLT Кабельные...

Предложение № 451388

Кабельные термоусадочные муфты Raychem (Райхем) GUST, POLT
Кабельные термоусадочные муфты Raychem (Райхем) GUST, POLT, GUSJ, POLJ.
Raychem (Райхем). В постоянном ассортименте GUST 12/35-50, 70-120, 150-240, GUSJ 12/35-50, 70-120. 150-240. Кабельные муфты Raychem (Райхем) для сшитого полиэтилена POLT-12C/1XI, POLT-12D/1XI, POLT-12E/1XI, POLT-12F/1XI, POLT-12C/1XO, POLT-12D/1XO, POLT-12E/1XO, POLT-12F/1XO, соединительные муфты POLJ 12/1x25, 70, 120, 150, 180. 240, 40, 600. Кроме того, весь ассортимент отечественных кабельных муфт типа КВТП, КНТП, КВНТП, СТП, ПКТп, а также весь спектр электротехнического оборудования. Муфты для контрольных кабелей -ККТ-1,2,3. Муфты СС.
муфты Raychem, соединительные муфты, GUSJ, SMOE, POLJ, EMKJ, EHVS, EPKJ, SXSU, REPS, ReyGel, GelBox, концевые муфты, GUST, POLT, OHVT, SHVT, THVT, EPKT, PHVS, PHVT, EMKT, TFTI, TFTO, FCEV, переходные муфты, TRAJ, EPKJ, RPKJ, ответвительные муфты, BMHM, BAV, EPKB... а также муфты КВТп КНТп СТп СтпУ и др. Муфты для контрольных кабелей -ККТ-1,2,3. Муфты СС. Инструмент для разделки кабеля.
А также -концевые, соединительные , переходные муфты «Raychem» -POLT , POLJ , GUST , GUSJ , SMОE , EMKJ , EHVS , EPKJ , SXSU, REPS, ReyGel , GelBox , OHVT, SHVT , THVT , EPKT , PHVS , PHVT , EMKT, TFTI , TFTO, FCEV, TRAJ, EPKJ, RPKJ, BMHM, BAV, EPKB…. RIKS. и др. Кабельные муфты на высокие напряжения- 110 кВ, 132 кВ,150 кВ, 220 кВ,330 кВ, 400 кВ, 500 кВ.

Контактная информация:

Имя: ЭлТекс Краснодар
Компания: ООО ЭлТекс Краснодар
E-mail: 
www: http://www.eltkom-electro.ru
телефон: 8-861-2672374 89184692483 89184822755


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