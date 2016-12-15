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Предложение № 451389
ЧУЛКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОТЯЖКИ КАБЕЛЯ:
-чулки кабельные, чулок кабельный (монтажный), монтажные чулки для протяжки кабеля, захват-чулок однопетлевой (кабельный чулок, чулок монтажный);
-захват-чулок проходной открытый (кабельный чулок, чулок монтажный), захват-чулок двухпетлевой (кабельный чулок, чулок монтажный); проходные (разъемные) кабельные чулки с одной петлей; проходные (разъемные) кабельные чулки с одной петлей удлиненные; проходные (разъемные) кабельные чулки с двумя петлями; разъемные кабельные чулки с двумя петлями удлиненные;
-тройные кабельные чулки (для протяжки одновременно трех кабелей);
-соединительные кабельные чулки;
-поддерживающие кабельные чулки однопетлевые, поддерживающие кабельные чулки двухпетлевые; поддерживающие разъемные кабельные чулки двухпетлевые и т.д
Контактная информация:Имя: ЭлТекс Краснодар