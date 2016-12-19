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Предложение № 451390
Проволока отожженая (вязальная) по ГОСТ 3282-74.
Диаметры от 0,8 до 6,0 мм. Черная и оцинкованная.
Небольшие мотки по 1, 5, 10, 20 и т.п. кг.
Возможна поставка в мотках по 60-80 кг., а также изготовление проволоки в мотках по размерам и весу заказчика.
Доставка до Вашего склада или объекта.
Постоянным клиентам - отсрочка платежа.
Также реализуем крепеж, проволоку пружинную и канатную, сетку, канаты, электроды и другие метизы.
Контактная информация:Имя: Сергей Дмитриев