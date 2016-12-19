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Кабель и провод: предложение

Проволока отожженая (вязальная) по ГОСТ 3282-74. Диаметры от 0,8 до 6,0 мм...

Предложение № 451390

Проволока отожженая (вязальная) по ГОСТ 3282-74.

Диаметры от 0,8 до 6,0 мм. Черная и оцинкованная.

Небольшие мотки по 1, 5, 10, 20 и т.п. кг.

Возможна поставка в мотках по 60-80 кг., а также изготовление проволоки в мотках по размерам и весу заказчика.

Доставка до Вашего склада или объекта.

Постоянным клиентам - отсрочка платежа.



Также реализуем крепеж, проволоку пружинную и канатную, сетку, канаты, электроды и другие метизы.



Контактная информация:

Имя: Сергей ДмитриевКомпания: ООО МеталлметизE-mail:www:телефон: (910) 3017983