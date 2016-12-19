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Кабель и провод: предложение

Телефонные муфты Муфты термоусаживаемые для телефонных кабелей Муфты для...

Предложение № 451391

Телефонные муфты

Муфты термоусаживаемые для телефонных кабелей

Муфты для телефонного кабеля ТУМ-К и ТУМ-КС , ТУМ КП , ТУМ Ку , ТУМ Кр



ТУМ-КС Универсальные термоусаживаемые муфты

для городских многопарных кабелей связи.

Муфты ТУМ-КС предназначены для монтажа кабелей связи (ТППэп, ТППэпЗ, ТЦПП, ТГ), содержащихся под избыточным давлением воздуха, кабелей без давления и кабелей с гидрофобным заполнением в пластмассовых и металлических оболочках емкостью от 10 до 1200 пар.

ТУМ-КС МН Универсальные муфты с термоусаживаемой манжетой



ТУМ-КСу Муфты с армированой термоусаживаемой манжетой для бронированных кабелей связи

ТУМ-КСр Комплекты муфт для ремонта прямых и разветвительных муфт

на кабелях ТПП, ТППэп, ТППэп3

ТУМ-КСр Комплекты для ремонта прямых и разветвительных муфт на кабелях ТПП, ТППэп, ТППэпЗ.

ТУМ-КС М Специализированные муфты для магистральных и железнодорожных кабелей

ТУМ-КС М Комплекты муфт для монтажа симметричных кабелей связи емкостью 1х4, 4х4, 7х4.

ТУМ-КС-ТЦ Комплекты монтажных материалов (муфт) для монтажа малопарных цифровых кабелей связи (принцип витой пары)



Муфты компрессионные

МСС-КС - Компрессионные муфты для городских кабелей связи

Муфты МСС-КС предназначены для монтажа кабелей связи (ТППэп, ТППэпЗ, ТЦПП), без давления и кабелей с гидрофобным заполнением в пластмассовых оболочках емкостью от 10 до 600 пар.

Муфты для монтажа малопарных цифровых кабелей связи

ТУМ-КС-ТЦ-1 ТЦПмПт-1х2х0,52, ТЦППт-1х2х0,52(0,64)

ТУМ-КС-ТЦ-2 ТЦППт-2х2х0,52 (0,64)

ТУМ-КС-ТЦ-4 ТЦППт-4х2х0,52 (0,64)

ТУМ-КС-ТЦ-5 ТЦПмП-1х2х0,64 (0,9) ТЦПП-1х2х0,52 (0,64), ТЦПВ-1х2х0,52 (0,64)

ТУМ-КС-ТЦ-6 ТЦПмП-2х2х0,64 (0,9)

ТУМ-КС-ТЦ-7 ТЦПП-2х2х0,52, ТЦПВ-2х2х0,52

ТУМ-КС-ТЦ-8 ТЦПП-3х2х0,52, ТЦПВ-3х2х0,52

ТУМ-КС-ТЦ-9 ТЦПП-4х2х0,52, ТЦПВ-4х2х0,52

ТУМ-КС-ТЦ-10 ТЦПВп-2х2х0,52

ТУМ-КС-ТЦ-11 ТЦПмПт-2х2х0,9

ТУМ-КС-КЗ (2*0,9) КаПЗоп 2х0,9

ТУМ-КС-КЗ (2*0,64) КаПЗоп 2х0,64



Комплекты для ремонта прямых и разветвительных муфт на кабелях ТПП, ТППэп, ТППэпЗ

ТУМ-КС р 50 (прямой комплект №1)

ТУМ-КС р 100 (прямой комплект №1)

ТУМ-КС р 200 (прямой комплект №1)

ТУМ-КС р 300 (прямой комплект №1)

ТУМ-КС р 400 (прямой комплект №1)

ТУМ-КС р 500 (прямой комплект №1)

ТУМ-КС р 600 (прямой комплект №1)



Контактная информация:

Имя: ООО Элтком www.eltkom-electro.ruКомпания: ООО Элтком RaychemE-mail:www:телефон: 8-861-267-23-74 89184692483