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Предложение № 451397
Кабель КППГнг(А)-HF 10*1 ГОСТ 2 632м = 105 р/м
Кабель КППГнг(А)-HF 14*1 ГОСТ 790м = 157, 50 р/м
Кабель КППГнг(А)-HF 4*1, 5 ГОСТ 212м = 73, 50 р/м
Кабель КППГнг(А)-HF 5*1, 5 ГОСТ 172м = 79, 80 р/м
Кабель КППГЭнг-FRHF 14*1, 5 112м = 290, 00 р/м
Кабель КППГЭнг(А)-HF 4*1, 5 ГОСТ 248м = 88, 20 р/м
Контактная информация:Имя: Алтынникова Мария Александровна