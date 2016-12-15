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Предложение № 451398
Кабель КВБбШв 10*1 105м = 55 р/м
Кабель КВБбШв 10*1, 5 ГОСТ 1 470м = 68, 25 р/м
Кабель КВБбШв 14*1 ГОСТ 264м = 76, 65 р/м
Кабель КВБбШв 14*1, 5 1 403м = 101, 85 р/м
Кабель КВБбШв 14*1, 5 ГОСТ 186м = 102, 90 р/м
Кабель КВБбШв 19*1, 5 365м = 120, 75 р/м
Кабель КВБбШв 19*1, 5 ГОСТ 1 426м = 123, 38 р/м
Кабель КВБбШв 7*1, 5 1 779м = 58, 88 р/м
Кабель КВБбШвнг 4*2, 5 50м = 74, 39 р/м
Контактная информация:Имя: Алтынникова Мария Александровна