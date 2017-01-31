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Вес кабеля
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Предложение № 451412
Акция от «Томсккабель». Цены ниже в Новый год!
«Томсккабель» снижает цены на кабели и провода алюминиевые марок А, АС, АСК, АСКП и СИП-3 сечением до 95 мм2.
Подробную информацию по специальным ценам и условиям поставки уточняйте в отделе продаж у менеджеров.
Предложение действительно до 31.01.2017 года.
+7 (3822) 49-80-90
cable@tomskcable.ru
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Контактная информация:Имя: Жулидов Роман Юрьевич