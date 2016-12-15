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Кабель и провод: предложение
Продам сепаратор для любых кабелей и проводов. Недорого! Производительность...
Предложение № 451413
Продам сепаратор для любых кабелей и проводов. Недорого! Производительность 400-500 кг в час. Сепарация меди 99, 9%.
Видео www.youtube.com/watch?v=WcRZwj6O4dQ&index=8&list=PL9hv10ztxTZ68mP9-a9Fpc-tdH5-1EQPH&t
Пишите nmb8613813599607@qq.com
Контактная информация:
Имя: Анастасия
E-mail:
телефон: 8613813599607
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Prysmian Group – мировой лидер кабельной индустрии.
В России Prysmian Group является собственником компании "Рыбинскэлектрокабель" (ООО "РЭК") с производством в городе Рыбинск.
Компания представляет широкий спектр кабельной продукции: от низковольтных до сверхвысоковольтных кабелей и систем, и телекоммуникационные кабели и решения.
Офис в Москве:
ул. Чаплыгина 20, стр.7
Тел/факс +7495 777 80 86, +7495 777 80 89
info.ru@prysmiangroup.com
В наличии на региональном складе Nexans в Екатеринбурге: силовой кабель АПвПуг, АПвПу2г, АПвВнг (А)-LS, ППГнг(А)-HF, ВВГнг(А)-LS, NYM, NYY, провод СИП, муфты, арматура, кабеленесущие системы. Только ГОСТ.
ООО "ПРОкабель"
Тел.: +7(343) 2700005
info@prokabel.pro
www.prokabel.pro
КПСнг(А) FRLs 1*2*0,5
КПСнг(А) FRLs 1*2*0,75
КПСнг(А) FRLs 1*2*1,5
КПСнг(А) FRLs 1*2*2,5
КПСЭнг(А) FRLs 1*2*0,5
КПСЭнг(А) FRLs 1*2*0,75
КПСЭнг(А) FRLs 1*2*1,5
КПСЭнг(А) FRLs 1*2*2,5
89035802073, fes64@yandex.ru
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