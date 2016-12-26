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Кабель и провод: предложение
Продам стрипперы для провода и кабеля любых диаметров. Модели, которые...
Предложение № 451414
Продам стрипперы для провода и кабеля любых диаметров. Модели, которые пользуются спросом. Недорого
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=hc1xtRgDUio&index=4&list=PL9hv10ztxTZ51XkkaNr3_lqcTQ1XgfQ1A
https://www.youtube.com/watch?v=rxpzRZhRsxs&index=1&list=PL9hv10ztxTZ51XkkaNr3_lqcTQ1XgfQ1A
Пишите nmb8613813599607@qq.com
Контактная информация:
Имя: Анастасия
E-mail:
телефон: 8613813599607
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ООО "ПРОкабель"
Тел.: +7(343) 2700005
info@prokabel.pro
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- Кабели установочные (КуВВ, КуГВВ)
- Провода установочные (ПуВ, ПуГВ, ПуГВВ( ПБППГ))
- Провода осветительные (ПуВВ)
- Провода и шнуры ( ПВС, ШВВП)
- Провода для взрывных работ (ВП)
249841 Калужская область, п. Жилетово дом 14а
Тел./факс: (48434) 4-29-82, 4-29-81
Весь спектр кабельного оборудования от станка до линии :
Экструзионные линии,линии скрутки, бухтанамоточные машины, отдающие и приемные уст-ва,волочильные машины, печи выплавки катанки , оборудование для производства бытовых кабелей ВВГ,ПВС и т.д.
тел. +86 15910668398
sales@xinming.ru
МЛТП 0,75 33499 м
МЛПэ 0,35 80000 м
Разбивка и цвета -по запросу. форма оплаты- по договоренности
9035802073,Евгений