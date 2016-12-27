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Предложение № 451417
Добрый день!
Организация реализует волочильное оборудование и комплектующие к ним.
Станы мокрого ,сухого волочения.(разных типов)
SKET UDSZA 320,630,1250,2500
Производства Германия.
Волочильные станы под калибровку проволоки.
Цепные волочильные станы.
Запчасти и комплектующие на волочильное оборудование.
Барабаны накопительные ,промежуточные.
Намоточные машины SKET UDS 632-802. (намотка)
Шестерни,кинематика,планетарки,валы,коробки скоростей итд.
Гусаки,мыльницы,улитки,съёмники мотков,ролики обводные.
Стыкосварочные аппараты,острильные машины(острилки).
Клещи,волокодержатели,смазка,волоки(фильеры).
Кран УКОСИНА,тарелки,поводки.рихтовки проволоки.
Печи для отжига проволоки.
Катушки разных диаметров для намотки проволоки .
Подбор маршрута,обучение,настройка оборудования.
Также производим сетку сварную,проволоку т/о.
Волочильное оборудование всегда в наличии на складе!
Звоните!
Контактная информация:Имя: Bondarev Stanislav