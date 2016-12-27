Продаем силовые кабели с бумажно-масляной изоляцией
ООО Энерго-ТС продает...
Предложение № 451419
Продаем силовые кабели с бумажно-масляной изоляцией
ООО Энерго-ТС продает силовой кабель марок:
Кабели ААБл-10
Кабели АСБл-10
Кабель ААБЛ-1, ААБЛ-6
Кабель АСБЛ-1, АСБЛ-6
Работаем с юридическими и физическими лицами, реализуем кабель со склада в Волгограде. Возможны самовывоз и доставка по Волгограду, в другие города. При покупке силового кабеля на сумму свыше 50 000 руб - доставка по городу или до терминала транспортной компании бесплатно.