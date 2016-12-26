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Кабель и провод: предложение
Кабель ВВГнг-LS 3х70+1х35 – 280 метров, по цене с НДС за метр 1426, 46...
Предложение № 451420
Кабель ВВГнг-LS 3х70+1х35 – 280 метров, по цене с НДС за метр 1426, 46 рублей
ООО «Кабельный Центр «Восток»
Русин Анатолий
Телефон: +7(343)2887434
Моб. +79221477797
Эл.адрес: cablevostok2@mail.ru
Наш сайт: www.cablevostok.ru
Контактная информация:
Имя: Анатолий
E-mail:
телефон: 79221477797
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В наличии на региональном складе Nexans в Екатеринбурге: силовой кабель АПвПуг, АПвПу2г, АПвВнг (А)-LS, ППГнг(А)-HF, ВВГнг(А)-LS, NYM, NYY, провод СИП, муфты, арматура, кабеленесущие системы. Только ГОСТ.
ООО "ПРОкабель"
Тел.: +7(343) 2700005
info@prokabel.pro
www.prokabel.pro
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