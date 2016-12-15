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Кабель и провод: предложение
Кабель КГВВнг-LS 7х0, 75 – 250 метров, по цене с НДС за метр 57, 16...
Предложение № 451423
Кабель КГВВнг-LS 7х0, 75 – 250 метров, по цене с НДС за метр 57, 16 рублей
ООО «Кабельный Центр «Восток»
Русин Анатолий
Телефон: +7(343)2887434
Моб. +79221477797
Эл.адрес: cablevostok2@mail.ru
Наш сайт: www.cablevostok.ru
Контактная информация:
Имя: Анатолий
E-mail:
телефон: 79221477797
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Prysmian Group – мировой лидер кабельной индустрии.
В России Prysmian Group является собственником компании "Рыбинскэлектрокабель" (ООО "РЭК") с производством в городе Рыбинск.
Компания представляет широкий спектр кабельной продукции: от низковольтных до сверхвысоковольтных кабелей и систем, и телекоммуникационные кабели и решения.
Офис в Москве:
ул. Чаплыгина 20, стр.7
Тел/факс +7495 777 80 86, +7495 777 80 89
info.ru@prysmiangroup.com
- Медная проволока и стренга,
- Силовой и контрольный кабель,
- Провода и шнуры соединительные,
- Армированные шнуры,
- Силовые и бытовые удлинители
IS0 9001:2008 ISO 14001:2004
Компания: ООО "Эксвайер Инжиниринг Групп"
E-mail: info@exwire.ru
+7 (8112) 29-22-40
www: http://www.exwire
Весь спектр кабельного оборудования от станка до линии :
Экструзионные линии,линии скрутки, бухтанамоточные машины, отдающие и приемные уст-ва,волочильные машины, печи выплавки катанки , оборудование для производства бытовых кабелей ВВГ,ПВС и т.д.
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- Кабели силовые с броней из стальных оцинкованных лент ( ВБШв, ВБШвнг(А), АВБШв, АВБШвнг(А)
- Кабели установочные (КуВВ, КуГВВ)
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- Провода и шнуры ( ПВС, ШВВП)
- Провода для взрывных работ (ВП)
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