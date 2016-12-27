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Кабель и провод: предложение
ООО АрМетСнаб г. Кольчугино предлагает: никелевые аноды НПА1 ГОСТ2132-90...
Предложение № 451433
ООО АрМетСнаб г. Кольчугино предлагает: никелевые аноды НПА1 ГОСТ2132-90, никелевая лента НП2, НП2Э ГОСТ 2170-73, никелевая полоса НП2, НП2э ГОСТ 6235-91.
Минимальная партия от 30 кг. Низкие цены. Быстрые сроки изготовления. Денис 8-919-026-64-90, Е-mail: dens_83@inbox.ru Сайт: http://www.ams33.ru
Контактная информация:
Имя: Чернышов Денис Александрович
Компания: ООО АрМетСнаб
E-mail:
www: http://www.ams33.ru
телефон: 8-919-026-64-90
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