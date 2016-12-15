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ООО АрМетСнаб г. Кольчугино предлагает медно-никелевый прокат: проволока...

Предложение № 451434

ООО АрМетСнаб г. Кольчугино предлагает медно-никелевый прокат: проволока мельхиор МН19-ВП ф3 мм; ф4 мм; проволока нейзильбер МНЦ15-20 ГОСТ5220-78. Мельхиоровый пруток МН19-ВП ф5мм – ф50 мм. Доставка. Наличие на складе. Денис 8-919-026-64-90, Е-mail: dens_83@inbox.ru
Сайт: http://www.ams33.ru

Контактная информация:

Имя: Чернышов Денис Александрович
Компания: ООО АрМетСнаб
E-mail: 
www: http://www.ams33.ru
телефон: 8-919-026-64-90


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