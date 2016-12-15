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Кабель и провод: предложение
ООО АрМетСнаб г. Кольчугино предлагает медно-никелевый прокат: проволока...
Предложение № 451434
ООО АрМетСнаб г. Кольчугино предлагает медно-никелевый прокат: проволока мельхиор МН19-ВП ф3 мм; ф4 мм; проволока нейзильбер МНЦ15-20 ГОСТ5220-78. Мельхиоровый пруток МН19-ВП ф5мм – ф50 мм. Доставка. Наличие на складе. Денис 8-919-026-64-90, Е-mail: dens_83@inbox.ru
Сайт: http://www.ams33.ru
Контактная информация:
Имя: Чернышов Денис Александрович
Компания: ООО АрМетСнаб
E-mail:
www: http://www.ams33.ru
телефон: 8-919-026-64-90
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