|
ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
|
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
|
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
|
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
|
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
Розыгрыш умных часов
Предложение № 451435
ООО АрМетСнаб г. Кольчугино предлагает медно-никелевый прокат: лента МН19, полоса МН19, лист МН19 мельхиор; лента МНЦ15-20 нейзильбер ГОСТ 5187-03; пруток МН19ВП мельхиор ЯеО.021.153ТУ; манганиновая лента МНМц3-12 ГОСТ 5063-73; константан МНМц40-1,5 ГОСТ 5189-75. Доставка продукции. Минимальная партия от 50 кг. Доставка. Быстрые сроки изготовления. Денис 8-919-026-64-90, Е-mail: dens_83@inbox.ru Сайт: http://www.ams33.ru
Контактная информация:Имя: Чернышов Денис Александрович