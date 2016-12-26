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Предложение № 451436
ООО АрМетСнаб г. Кольчугино предлагает: бронзовая лента и полоса БрОФ6,5-0,15 ГОСТ 1761-92, бериллиевая бронза БрБ2 ГОСТ 1789-70, БрКМц3-1 ГОСТ4748-92. Полосы и ленты из алюминиево-марганцевой бронзы БрАМц9-2 ГОСТ1595-90. Бронзовые ленты, полосы, плиты и слитки марки БрНБТ. Минимальная партия 30-50 кг. Денис 8-919-026-64-90, Е-mail: dens_83@inbox.ru
Сайт: http://www.ams33.ru
Контактная информация:Имя: Чернышов Денис Александрович