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Кабель и провод: предложение
ООО АрМетСнаб г. Кольчугино предлагает сетки металлические проволочные тканые:...
Предложение № 451437
ООО АрМетСнаб г. Кольчугино предлагает сетки металлические проволочные тканые: латунь Л-80 (полутомпак); бронза БрОФ6,5-0,4; никель НП2, медь М1 по ГОСТ 6613-86. Авиатехприемка. Отмотка от 3 кв.м. Наличие на складе. Доставка. Денис 8-919-026-64-90, Е-mail: dens_83@inbox.ru
Сайт: http://www.ams33.ru
Контактная информация:
Имя: Чернышов Денис Александрович
Компания: ООО АрМетСнаб
E-mail:
www: http://www.ams33.ru
телефон: 8-919-026-64-90
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