Доска объявлений
Кабель и провод: предложение
ООО АрМетСнаб г. Кольчугино предлагает: бронзовая и латунная чушка БрОЦС5-6-5...
Предложение № 451438
ООО АрМетСнаб г. Кольчугино предлагает: бронзовая и латунная чушка БрОЦС5-6-5, БрАЖ10-3, БрАЖМЦ10-3-2, БрОФ10-1 ГОСТ614-97; ЛС, ЛСд, ЛК-1, ЛК-2, ЛКС ГОСТ1020-97. Наличие на складе. Денис 8-919-026-64-90, Е-mail: dens_83@inbox.ru Сайт: http://www.ams33.ru
Контактная информация:
Имя: Чернышов Денис Александрович
Компания: ООО АрМетСнаб
E-mail:
www: http://www.ams33.ru
телефон: 8-919-026-64-90
Печать