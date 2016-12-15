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Предложение № 451439
ООО АрМетСнаб г. Кольчугино предлагает: алюминиевая плита АМГ2, АМГ3, АМГ6Б, АМЦ ГОСТ17232-99: дюралевая плита Д16, Д16БТ, Д16Т ГОСТ ГОСТ17232-99. Алюминиевый лист А5М, АД1, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6БМ, АМцМ ГОСТ21631-76; дюралевый лист Д16АМ, Д16АТ ГОСТ21631-76. Наличие на складе. Доставка. Денис 8-919-026-64-90, Е-mail: dens_83@inbox.ru
Сайт: http://www.ams33.ru
Контактная информация:Имя: Чернышов Денис Александрович