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Компания Энерготехнологии провод для ЛЭП марок АС,А,СИП-1,СИП-2,СИП-3,СИП-4,АСКС,АСКП все размеры новый со склада и на
Энерготехнологии,ООО
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ООО "Межрегиональная кабельная компания"
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АВБбШв из наличия на складе в Москве: АВБбШв 4х120ос[N]-1 4, 84 АВБбШв...

Предложение № 451442

АВБбШв из наличия на складе в Москве:
АВБбШв 4х120ос[N]-1 4, 84
АВБбШв 4х120ос[N]-1 0, 426
АВБбШв 4х150ос[N]-1 0, 805
АВБбШв 4х185ос[N]-1 0, 191
АВБбШв 4х185ос[N]-1 1, 151
АВБбШв 4х240ос[N]-1 4, 742
АВБбШв 4х240ос[N]-1 0, 369
АВБбШв 4х240ос[N]-1 8, 458
АВБбШв 4х70ос[N]-1 0, 507
АВБВнг[A]-LS 5х185мс(N, PE)-1 0, 494
АВВГ 4х120ос[N]-1 4, 075

Контактная информация:

Имя: Панфилова Екатерина
Компания: ООО Завод Москабель
E-mail: 
ICQ: 594783845
телефон: 79031876887


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