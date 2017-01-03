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Предложение № 451445
Из наличия на складе в Москве:
ВБбШв 5х10ок[N, PE]-1 0, 25
ВБбШв 5х120мс[N, РЕ]-1 1, 14
ВБбШв 5х16ок[N, PE]-1 0, 21
ВБбШв 5х50ок[N, PE]-1 0, 217
ВБВнг[A]-FRLS-180 3х1.5ок-0.66 0, 71
ВБВнг[A]-FRLS-180 3х1.5ок-1 0, 165
ВБВнг[A]-FRLS-180 3х120мс-1 0, 085
ВБВнг[A]-FRLS-180 4х185мс[N]-1 0, 205
ВБВнг[A]-FRLS-180 4х6ок[N]-1 0, 119
ВБВнг[A]-FRLS-180 5х95мс[N, PE]-1 0, 04
ВВГ 5х35ок[N, PE]-1 0, 201
ВВГ 5х50ок[N, PE]-0, 66 1, 004
ВВГнг[A]-FRLS 3х2.5ок-0.66 0, 133
ВВГнг[A]-FRLS 3х4ок-1 0, 6
ВВГнг[A]-LS 3х2.5ок-1 0, 096
ВВГнг[A]-LS 4х1.5ок[N]-0.66 2, 479
ВВГнг[A]-LS 4х2.5ок[N]-0.66 0, 265
КВВГнг[A]-FRLS 4х1 0, 437
КВВГнг[A]-FRLS 7х1, 5 0, 082
КВВГЭнг[A]-FRLS 4х2, 5 0, 263
КПБПнг[A]-HF 10х1.5 0, 07
КППГнг[A]-HF 19х1.5 0, 076
КППГнг[A]-HF 5х1.5 0, 162
ПБПнг[A]-FRHF-180 3х2.5ок-1 0, 06
ПБПнг[A]-FRHF-180 3х4ок-1 0, 07
ПБПнг[A]-FRHF-180 4х2.5ок[N]-1 0, 04
ПБПнг[A]-HF 2х2.5ок[N]-0.66 0, 22
ПБПнг[A]-HF 3х4ок-1 0, 097
ПБПнг[A]-HF 3х70мс-1 0, 135
ПвБПнг[A]-FRHF-180 2х2.5ок[N]-1 0, 07
ПвБПнг[A]-FRHF-180 3х10ок-1 0, 16
ПвБПнг[A]-FRHF-180 3х25ок-1 0, 075
ПвБПнг[A]-FRHF-180 3х35ок-1 0, 068
ПвБПнг[A]-FRHF-180 3х4ок-0.66 0, 242
ПвБПнг[A]-FRHF-180 3х4ок-1 0, 285
ПвБПнг[A]-FRHF-180 4х10ок[N]-1 0, 136
ПвБПнг[A]-FRHF-180 4х4ок[N]-1 0, 054
ПвБПнг[A]-FRHF-180 5х4ок[N, PE]-1 0, 046
ПвБПнг[A]-FRHF-180 5х70мс[N, PE]-1 0, 146
ПвБПнг[A]-HF 3х185мс-1 0, 154
ПвБПнг[A]-HF 3х2.5ок-1 0, 185
ПвБПнг[A]-HF 3х6ок-1 0, 29
ПвБПнг[A]-HF 5х2.5ок[N, PE]-1 0, 167
ПвПГнг[A]-FRHF 2х1.5ок[N]-1 0, 254
ПвПГнг[A]-FRHF 2х2.5ок[N]-1 0, 11
ПвПГнг[A]-FRHF 3х1.5ок[N, PE]-1 0, 1
ПвПГнг[A]-FRHF 3х10ок-1 0, 089
ПвПГнг[A]-FRHF 3х25ок-1 0, 072
ПвПГнг[A]-FRHF 4х2.5ок[N]-1 0, 053
ПвПГнг[A]-FRHF 4х6ок[РЕ]-1 0, 195
ПвПГнг[A]-FRHF 5х10ок[N, PE]-1 0, 066
ПвПГнг[A]-FRHF 5х16ок[N, PE]-1 0, 099
ПвПГнг[A]-FRHF 5х4ок[N, PE]-1 0, 062
ПвПГнг[A]-FRHF 5х50мс[N, PE]-1 0, 069
ПвПГнг[A]-FRHF 5х6ок[N, PE]-1 0, 1
ПвПГнг[A]-FRHF-180 3х2, 5ок-1 0, 3
ПвПГнг[A]-FRHF-180 5х25ок[N, PE]-1 0, 234
ПвПГнг[A]-НF 2х4ок(N)-1 0, 101
ПвПГЭнг[A]-FRHF 3х6ок-1 0, 196
ПвПнг[A]-FRHF 3х6ок[N, PE]-1 0, 096
ПвПнг[A]-FRHF 4х35мс[РЕ]-1 0, 253
ПвПнг[A]-FRHF 5х25ок[N, PE]-1 0, 062
ПвПнг[A]-FRHF 5х6ок[N, PE]-1 0, 05
ПвПнг[A]-HF 2х4ок[N]-1 0, 2
ПвПнг[A]-HF 3х1.5ок-1 0, 114
ПвПнг[A]-HF 3х1.5ок-1 2, 535
ПвПнг[A]-HF 3х16ок-1 0, 3
ПвПнг[A]-HF 3х2.5ок-1 0, 725
ПвПнг[A]-HF 3х35мс[N, PE]-1 0, 234
ПвПнг[A]-HF 3х4ок-1 0, 116
ПвПнг[A]-HF 3х4ок[N, PE]-1 0, 444
ПвПнг[A]-HF 3х6ок-1 0, 09
ПвПнг[A]-HF 3х6ок-1 0, 199
ПвПнг[A]-HF 4х10ок[N]-1 0, 07
ПвПнг[A]-HF 4х10ок[PE]-1 0, 225
ПвПнг[A]-HF 4х16ок[PE]-1 0, 24
ПвПнг[A]-HF 4х25ок[N]-1 0, 119
ПвПнг[A]-HF 4х4ок[N]-1 0, 068
ПвПнг[A]-HF 4х4ок[PE]-1 0, 412
ПвПнг[A]-HF 4х4ок[PE]-1 0, 272
ПвПнг[A]-HF 4х6ок[N]-1 0, 089
ПвПнг[A]-HF 4х6ок[РЕ]-1 0, 108
ПвПнг[A]-HF 5х1.5ок[N, PE]-1 0, 204
ПвПнг[A]-HF 5х10ок-1 0, 093
ПвПнг[A]-HF 5х2.5ок[N, PE]-1 0, 253
ПвПнг[A]-HF 5х4ок[N, PE]-1 0, 315
ППГнг[A]-FRHF 3х2.5ок-1 0, 138
ППГнг[A]-FRHF 5х2.5ок[N, PE]-1 0, 073
ППГнг[A]-HF 2х1.5ок[N]-1 0, 394
ППГнг[A]-HF 2х10ок[N]-1 0, 101
ППГнг[A]-HF 2х50мс[N]-0.66 0, 289
ППГнг[A]-HF 3х1.5ок-1 0, 26
ППГнг[A]-HF 3х1.5ок-1 0, 255
ППГнг[A]-HF 3х1.5ок-1 1, 38
ППГнг[A]-HF 3х2.5ок-1 0, 18
ППГнг[A]-HF 3х2.5ок[N, PE]-1 0, 17
ППГнг[A]-HF 3х4ок[N, PE]-1 0, 996
ППГнг[A]-HF 5х10ок[N, PE]-1 0, 044
ППГнг[A]-HF 5х2.5ок[N, PE]-1 0, 129
ППГнг[A]-HF 5х4ок[N, PE]-1 0, 179
СИП-2 3х35+1х54, 6 0, 313
СИП-2 3х70+1х70 0, 843
Контактная информация:Имя: Панфилова Екатерина