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Предложение № 451448
Кабельный завод ЗАО «Электротехмаш» производит:
• Кабели контрольные для стационарной прокладки
• Кабели контрольные гибкие для стационарной и нестационарной прокладки
• Кабели силовые для стационарной прокладки 0.66 и 1 кВ
• Кабели силовые гибкие для стационарной и нестационарной прокладки 0.66 и 1 кВ
• Кабели монтажные
• Провода и кабели на номинальное напряжение до 450/750В
Контактная информация:Имя: Смольников Руслан Анатольевич