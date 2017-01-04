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ПУЭ 6-е и 7-е издания
Предложение № 451460
Завод АО «МАРПОСАДКАБЕЛЬ» предлагает Проволоку Медную(мягкую, твердую, луженую) марок ММ, МТ, ММЛ, МЛТ. От 0.10 мм до 2.00 мм. Из наличия и под закза.Склад г.Мариинский Посад, Чувашия. Склад Москва г.Железнодорожный .
Контактная информация:Имя: Николаев Вячеслав Олегович