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Предложение № 451463
Самые низкие цены на ППГ нг (А) FR HF !!!! Кабель ППГ нг (А) FRHF 2х1.5 1кВ ГОСТ по 37 075 руб/км с НДС. ППГ нг (А)FRHF 2х2.5 1кВ ГОСТ по 49 550 руб/км с НДС. ППГ нг (А) FRHF 3х1.5 1кВ ГОСТ по 47 441 руб/км с НДС. ППГ нг (А)FRHF 3х2.5 1кВ ГОСТ по 65 557 руб/км с НДС.ППГ нг (А) FRHF 5х6.0 1кВ по 201 387 руб/км с НДС. Производство и склад г.Мариинский Посад, Чувашия. Склад г.Железнодорожный (МО)
Контактная информация:Имя: Николаев Вячеслав Олегович