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Предложение № 451464
Продам пустые металлические б/у барабаны для кабеля №20 в количестве около 100шт. Цена 3 500 руб./шт. Местонахождение - г.Новокуйбышевск Самарская обл. Самовывоз.
Контактная информация:Имя: Лазарев Андрей