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ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
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СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
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Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
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Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
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Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
Интернет-учебник для кабельщика
Познавай азы кабельной науки в режиме online. Теория, методики, расчёты.
Предложение № 451469
Мы осуществляем комплексную поставку оборудования и комплектующих для строительства, монтажа и эксплуатации линий электросвязи, а именно:
- Кабель и провода связи
- Кабель волоконно-оптический
- Материалы для подвески кабеля, строительства кабельной канализации
- Материалы и оборудование для линейно-кабельных сооружении связи
- Приборы громкоговорящей связи, громкоговорители, усилители
- Электротехническая продукция
Контактная информация:Имя: Лыжин Алексей Григорьевич