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Предложение № 451481
Продам из наличия
OLFLEX CLASSIC 110 … 2х1, 5 … (1000 м)…… 27, 00р. …. (LAPP KABEL 500м (Бар№4)+500м (Бар№4)
OLFLEX CLASSIC 110 … 3х1 …(2000 м)…… 27, 00р. …. (LAPP KABEL бух (1000+1000м)
OLFLEX CLASSIC 100 CY … 3х1 …(2000 м)…… 53, 00р. …. (LAPP KABEL (бар по 500м)
LIYCY … 4х0, 5 …(5560м)… 36, 00р. ……. (HELUKABEL , 1180+1180+1180+1160+860м)
H05VV5-F … 4х1 …(440 м)… 33, 00р. ……. (HELUKABEL (бух) NYSLY)
OLFLEX CLASSIC 100 CY … 4х1 …(735 м)…… 60, 00р. …. (LAPP KABEL (бар: 500м +235м)
OLFLEX CLASSIC 110 … 4х1, 5 …(215м)…… 40, 00р. …. (LAPP KABEL (бух)
JZ-500 … 4х2, 5 …(807 м)…… 65, 00р. …. (HELUKABEL (бух)
H05VV5-F … 5х1, 5 …(1000 м)…… 55, 00р. …. (HELUKABEL 500м (Бар№6)+500м(бух) NYSLO-JZ)
FLAME-JZ-H FRNC … 5х1, 5 …(560 м)…… 60, 00р. …. (TKD Kabel (бар-310м, бух-250м)
H05VV5-F … 7х1, 5 …(900 м)…… 78, 00р. …. (HELUKABEL (NYSLY)
JZ-602 … 7х1, 5 …(223 м)…… 85, 00р. …. (HELUKABEL (бух)
JZ-500 … 12х1 …(380 м)…… 90, 00р. …. (HELUKABEL (бух)
H05VV5-F … 12х1 …(304 м)…… 97, 00р. …. (HELUKABEL (бух)
H05VV5-F … 12х1, 5 …(1656 м)…… 130, 00р. …. (HELUKABEL Бар№12(884м)+ Бар№12(772м) NYSLY
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Цена с НДС
В наличии(Череповец)
ТОРГ
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ООО"Спектр-Кабель" (Череповец)
(921)733-97-79
spectr-cabel@mail.ru
Контактная информация:Имя: Спектр-Кабель (Череповец)