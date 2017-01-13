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Кабель и провод: предложение

ВВГ,КВВГ,ВББШв,АПВ, АВВГ,СИП, АС Некоторые ОСТАТКИ из наличия (Череповец)...

Предложение № 451482

ВВГ,КВВГ,ВББШв,АПВ, АВВГ,СИП, АС Некоторые ОСТАТКИ из наличия (Череповец)

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Посмотрите внимательно на ЦЕНЫ!!!

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Цены с НДС.

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Кому интересно.....включим в еженедельную рассылку (Полный Прайс)....пишите, звоните.

(В Полном прайс-листе указаны Цены, Намотки, Производители, Года выпуска.)

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Наименование Сечение кол-во (м) ЦЕНА (с НДС)

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ПВВ …. 1х1 …. 400 м …. 9, 00р.

ВВГнг-LS …. 1х10 …. 177 м …. 37, 00р.

ВПП мн …. 1х16 …. 167 м …. 78, 00р.

ВПП мн …. 1х35 …. 594 м …. 165, 00р.

ВВГнг-LS (ГОСТ) …. 1х50 …. 200 м …. 180, 00р.

ВВГнг(А)-FRLS (ГОСТ) …. 3х1, 5 …. 375 м …. 34, 00р.

ВВГнг(А)-FRLS (ГОСТ) …. 3х1, 5 …. 200 м …. 34, 00р.

ВВГнг(А)-FRLS …. 3х2, 5 …. 800 м …. 43, 00р.

ВВГнг(А)-FRLS …. 3х2, 5 …. 100 м …. 43, 00р.

ВВГнг(А)-FRLS …. 3х4 …. 96 м …. 67, 00р.

ВВГнг(А)-LS (круг) (ГОСТ) …. 3х4 …. 375 м …. 52, 00р.

ВВГп-нг(А) …. 3х6 …. 100 м …. 62, 00р.

ВВГпнг(А)-LS …. 3х6 …. 86 м …. 67, 00р.

ВВГпнг(А)-LS (ГОСТ) …. 3х6 …. 200 м …. 75, 00р.

ВВГнг(А) …. 3х10 …. 68 м …. 99, 00р.

ВВГнг(А)-LS (ГОСТ) кругл (ож) …. 3х10 …. 736 м …. 127, 00р.

ВВГнг(А) …. 3х16 …. 200 м …. 179, 00р.

ВВГнг(А)-LS …. 4х2, 5 …. 200 м …. 43, 00р.

ВВГ …. 4х6 …. 304 м …. 89, 00р.

ВВГнг (ГОСТ) …. 4х6 …. 100 м …. 100, 00р.

ВВГпнг(А) …. 4х6 …. 250 м …. 92, 00р.

ВВГнг(А)-LS (ТУ) …. 4х6 …. 150 м …. 94, 00р.

ВВГ …. 4х10 …. 132 м …. 160, 00р.

ВВГнг(А)-LS …. 4х10 …. 98 м …. 170, 00р.

ВВГнг(А)-LS (мн) …. 4х35 …. 79 м …. 520, 00р.

ВВГнг-LS мн (ГОСТ) …. 4х35 …. 67 м …. 554, 00р.

ВВГнг-LS ТУ …. 5х1, 5 …. 900 м …. 30, 00р.

ВВГнг(ГОСТ) …. 5х2, 5 …. 287 м …. 56, 00р.

ВВГнг(А)-LS (ТУ) …. 5х4 …. 100 м …. 82, 00р.

ВВГнг(А)-FRLS (ГОСТ) …. 5х4 …. 200 м …. 115, 00р.

ВВГнг(А)-LS (ТУ) …. 5х6 …. 150 м …. 118, 00р.

ВВГнг(А)-LS …. 5х10 …. 98 м …. 205, 00р.

ВВГнг(А)-FRLS (ГОСТ) ож …. 5х10 …. 200 м …. 260, 00р.

ВВГнг(А)-LS …. 5х95 …. 210 м …. 1 800, 00р.

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ВББШвнг(А) …. 3х4 …. 180 м …. 71, 00р.

КВББШвнг(А)-LS(ГОСТ) …. 4х2, 5 …. 1040 м …. 58, 00р.

КВББШВнг-LS (ГОСТ) …. 7х1, 5 …. 294 м …. 59, 00р.

КВББШВ (ГОСТ) …. 10х1, 5 …. 188 м …. 75, 00р.

КВББШвнг-LS (ГОСТ) …. 10х1, 5 …. 144 м …. 76, 00р.

КВББШвнг(А)-LS (ГОСТ) …. 14х1, 5 …. 1183 м …. 113, 00р.

КВББШВнг-LS (ГОСТ) …. 19х1, 5 …. 177 м …. 132, 00р.

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КВВГ (ГОСТ) …. 4х1 …. 1001 м …. 22, 00р.

КВВГ …. 4х1 …. 1000 м …. 21, 00р.

КВВГнг …. 4х1 …. 538 м …. 21, 00р.

КВВГнг-LS (ГОСТ) …. 4х1 …. 2745 м …. 24, 00р.

КВВГэ …. 4х1 …. 133 м …. 25, 00р.

КВВГэ …. 4х1 …. 100 м …. 25, 00р.

КВВГэнг(А) (ГОСТ) …. 4х1 …. 203 м …. 27, 00р.

КВВГ …. 4х1, 5 …. 497 м …. 27, 00р.

КВВГ (ГОСТ) …. 5х1 …. 993 м …. 27, 00р.

КВВГнг-LS (ГОСТ) …. 7х2, 5 …. 1562 м …. 74, 00р.

КВВГнг(А)-FRLS …. 7х2, 5 …. 370 м …. 115, 00р.

КВВГ …. 10х1, 5 …. 834 м …. 64, 00р.

КВВГ (ГОСТ) …. 14х1 …. 146 м …. 60, 00р.

КВВГ (ГОСТ) …. 14х1 …. 700 м …. 63, 00р.

КВВГнг-LS …. 14х1, 5 …. 167 м …. 90, 00р.

КВВГнг-LS …. 14х1, 5 …. 139 м …. 90, 00р.

КВВГнг-LS (ГОСТ) …. 14х1, 5 …. 184 м …. 84, 00р.

КВВГнг(А)-FRLS (ГОСТ) …. 14х1, 5 …. 346 м …. 180, 00р.

КВВГнг (ГОСТ) …. 19х1, 5 …. 192 м …. 115, 00р.

КВВГнг-LS (ГОСТ) …. 27х1, 5 …. 410 м …. 165, 00р.

КВВГэнг-LS …. 37х1 …. 183 м …. 165, 00р.

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А …. 25 …. 1480 м …. 11, 00р.

АС (ГОСТ) …. 35/6, 2 …. 1422 м …. 21, 00р.

АС (ГОСТ) …. 50/8 …. 1410 м …. 29, 00р.

АППВ …. 2х2, 5 …. 20315 м …. 4, 00р.

АПВ (бел) …. 1х6 …. 206 м …. 4, 00р.

АПВ(бел) (ГОСТ) …. 1х16 …. 2900 м …. 10, 00р.

АПВ мн (бел) …. 1х16 …. 190 м …. 10, 00р.

АПуВ(АПВ) ж/з ож (ГОСТ) …. 1х16 …. 298 м …. 10, 00р.

АПВ ож (ГОСТ) красн …. 1х25 …. 314 м …. 16, 00р.

АПВ мн (ГОСТ) бел …. 1х25 …. 1948 м …. 17, 00р.

АПВ(черн)(ГОСТ) …. 1х35 …. 900 м …. 23, 00р.

АПВ(бел)(ГОСТ) …. 1х35 …. 286 м …. 23, 00р.

АПВ мн(черн) …. 1х50 …. 440 м …. 41, 00р.

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АВВГнг-LS (ГОСТ) …. 1х35 …. 229 м …. 35, 00р.

АВВГ нг-LS ож (ГОСТ) …. 3х35 …. 253 м …. 50, 00р.

АВВГ (ГОСТ) …. 4х4 …. 1142 м …. 15, 00р.

АВВГнг …. 4х6 …. 370 м …. 19, 00р.

АВВГ ож …. 4х25 …. 228 м …. 64, 00р.

АВВГнг-LS ож (ГОСТ) …. 4х25 …. 359 м …. 80, 00р.

АВВГ (мн) …. 3х70+1х35 …. 262 м …. 149, 00р.

АКВВГ …. 5х2, 5 …. 933 м …. 14, 00р.

АВВГ …. 5х4 …. 100 м …. 23, 00р.

АВВГ ож …. 5х10 …. 245 м …. 38, 00р.

АВВГ нг-LS ож (ГОСТ) …. 5х16 …. 62 м …. 55, 00р.

АВВГ(мн) …. 5х120 …. 211 м …. 336, 00р.

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СИП-4 …. 2х35 …. 231 м …. 41, 00р.

СИП-2 …. 3х35+1х54+1х16 …. 585 м …. 100, 00р.

СИП-2 …. 3х35+1х50 …. 492 м …. 86, 00р.



Контактная информация:

Имя: Спектр-Кабель (Череповец)Компания: ООО Спектр-КабельE-mail:телефон: (921)733-97-79