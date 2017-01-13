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КГ, РПШ, КУПэВ,МКэШ, ТППэП, РКГМ, ПАЛ, РК..Некоторые ОСТАТКИ из наличия...

Предложение № 451483

КГ, РПШ, КУПэВ,МКэШ, ТППэП, РКГМ, ПАЛ, РК..Некоторые ОСТАТКИ из наличия (Череповец)
_________________________________
Посмотрите внимательно на ЦЕНЫ!!!
_________________________________
Цены с НДС.
________________________________
Кому интересно.....включим в еженедельную рассылку (Полный Прайс)....пишите, звоните.
(В Полном прайс-листе указаны Цены, Намотки, Производители, Года выпуска.)
___ ___ ___ ___ ___ ___
Наименование Сечение кол-во (м) ЦЕНА (с НДС)
________________________________________________________________________
КОГ …. 1х16 …. 250 м …. 63, 00р.
КГ …. 1х25 …. 30 м …. 104, 00р.
КНР …. 1х35 …. 49 м …. 150, 00р.
КГ …. 1х50 …. 193 м …. 195, 00р.
КГ (ГОСТ) …. 1х70 …. 190 м …. 257, 00р.
ПВКВ (ГОСТ) …. 1х70 …. 50 м …. 495, 00р.
КГН …. 1х95 …. 70 м …. 379, 00р.
КОГ-1 (КГ) …. 1Х150 …. 102 м …. 630, 00р.
КГ …. 2х1, 5 …. 150 м …. 14, 00р.
КГ …. 2х6 …. 225 м …. 51, 00р.
КГН …. 3х10 …. 293 м …. 140, 00р.
КГ …. 3х35 …. 50 м …. 430, 00р.
КГ …. 3х4+1х2, 5 …. 213 м …. 68, 00р.
КГ …. 3х4+1х2, 5 …. 147 м …. 73, 00р.
КГ …. 4х2, 5 …. 70 м …. 46, 00р.
КПГСН …. 3х10+1х6 …. 147 м …. 200, 00р.
КГЭ-6 …. 3х10+1х6 …. 505 м …. 395, 00р.
КГ (ГОСТ) …. 3х25+1х16 …. 68 м …. 370, 00р.
КГЭ ХЛ-6 …. 3х35+1х10 …. 170 м …. 685, 00р.
КГ …. 3х35+1х16 …. 145 м …. 570, 00р.
КГН …. 4х50 …. 150 м …. 970, 00р.
КГ …. 5х1, 5 …. 452 м …. 40, 00р.
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РПШэ …. 8х1 …. 51 м …. 40, 00р.
РПШэ …. 7х1, 5 …. 188 м …. 75, 00р.
РПШ …. 7х2, 5 …. 1816 м …. 123, 00р.
РПШ …. 10х1 …. 87 м …. 100, 00р.
РПШ …. 14х1, 5 …. 879 м …. 130, 00р.
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КУПэВ …. (14х2х0, 5)э …. 275 м …. 120, 00р.
КУПэВ …. (27х2х0, 5)э …. 180 м …. 230, 00р.
КУПэВ …. (37х2х0, 5)э …. 956 м …. 290, 00р.
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МКЭШВнг(А) …. 2х2х1 …. 177 м …. 50, 00р.
МКЭШВнг(А)-LS …. 2х(2х1)э …. 342 м …. 55, 00р.
МКЭШВнг(А)-LS …. 4х(2х0, 75)э …. 356 м …. 81, 00р.
МКЭШ …. 3х0, 75 …. 100 м …. 15, 00р.
МКШ …. 5х0, 75 …. 150 м …. 23, 00р.
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ТППШТ …. 1х2х0, 64 …. 884 м …. 10, 00р.
ТППШТ …. 2х2х0, 64 …. 1480 м …. 14, 00р.
ТППШТЗ …. 2х2х0, 64 …. 2200 м …. 14, 00р.
ТППэП …. 5х2х0, 5 …. 1410 м …. 20, 00р.
ТППэП …. 10х2х0, 4 …. 300 м …. 24, 00р.
ТППэп …. 50х2х0, 4 …. 248 м …. 82, 00р.
ТРП …. 2х0, 4 …. 660 м …. 2, 00р.
ТРВ …. 2х0, 4 …. 1200 м …. 2, 20р.
КТАПВТ …. 1х4х0, 7 …. 792 м …. 19, 00р.
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КПСВэВ …. 1х2х0, 5 …. 700 м …. 9, 00р.
КПСВэВ …. 1х2х0, 75 …. 230 м …. 13, 00р.
КПСнг(А)-FRLS …. 1х2х0, 75 …. 360 м …. 11, 00р.
КПСВВ …. 2х2х0, 5 …. 407 м …. 12, 00р.
КПСВВ …. 2х2х0, 75 …. 216 м …. 23, 00р.
КПСВэВТ …. 2х2х1 …. 535 м …. 17, 00р.
КПСВ …. 2х0, 8 …. 160 м …. 5, 00р.
СБЗПУ …. 12х0, 9 …. 843 м …. 52, 00р.
СБПУ …. 30х2х0, 9 …. 175 м …. 150, 00р.
РВШэ …. 5х2х0, 5 …. 200 м …. 32, 00р.
КВПЭф …. 4х0, 2 …. 100 м …. 5, 00р.
КВПЭф-5е …. 2х2х0, 52 …. 274 м …. 11, 00р.
UTP 4 пары, кат 5е (медь)(внутр) …. …. 610 м …. 10, 00р.
FTP 4 пары, кат 5е (медь)(наруж) …. …. 915 м …. 14, 00р.
РК …. 50-2-13 …. 414 м …. 5, 00р.
РК (коаксиальный) …. 50-4-11 …. 325 м …. 22, 00р.
РК …. 50-7-12 …. 168 м …. 90, 00р.
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РКГМ …. 1х6 …. 66 м …. 46, 00р.
РКГМ …. 1х10 …. 649 м …. 72, 00р.
РКГМ …. 1х50 …. 90 м …. 310, 00р.
РКГМ …. 1х95 …. 50 м …. 410, 00р.
РКГМ …. 1х120 …. 48 м …. 795, 00р.
ПАЛ …. 1х2, 5 …. 360 м …. 70, 00р.
ПАЛ …. 1х4 …. 322 м …. 85, 00р.
ПАЛ …. 1х6 …. 132 м …. 123, 00р.
ПАЛ …. 1х10 …. 21 м …. 155, 00р.
ПАЛ …. 1х16 …. 283 м …. 200, 00р.
______________________________________________
Кабель оптический …. ДПО-Н-04-016А04-2, 7 …. 834 м …. 24, 00р.
Кабель оптический …. ДПС-04-008А08-11.0 …. 328 м ….
Кабель оптический …. ТОС-01-008А08-9.0 …. 496 м ….
Кабель оптический …. ДНО-004-008А04-1.5 …. 1216 м

Контактная информация:

Имя: Спектр-Кабель (Череповец)
Компания: ООО Спектр-Кабель
E-mail: 
телефон: (921)733-97-79


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