|
ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
|
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
|
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
|
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
|
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
ПУЭ 6-е и 7-е издания
Предложение № 451486
Продам не дорого в отличном состоянии
Блок унифицированный УБНЗ-15 - 30шт - 3000р
Блок унифицированный УБНЗ-30 - 30шт - 4000р
Коробка соединительная КСВ-1 - 1шт - 12000р
Контактная информация:Имя: Романов Василий