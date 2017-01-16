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ПУЭ 6-е и 7-е издания
Предложение № 451489
Продам оптический кабель Инкаб:
ДПЛ-Н-96У (6х16) 2, 7кН 540, 515, 350 метров
ИКСЛ-М6П-А96-2, 7кН 1000 м.
ИКСЛ-М4П-А24-2, 7кН 1000 м.
Цена за все: 230 т.р.
MDHHS@yandex.ru
Контактная информация:Имя: По кабелю