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Предложение № 451502
Продам срочно. Предложите Ваши цены.
1. МФ-120….3600м
(2014,КамКабель Бар: 1554+1400+646м)
2. СГ 3х95-6…….359м
3. КГ-ХЛ 2х95-0,66…..263м
4. ПВВГэнг(В) 4х70-1….139м
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ООО Спектр-кабель (Череповец)
(921)733-97-79
Контактная информация:Имя: Спектр-Кабель (Череповец)