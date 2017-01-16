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Предложение № 451515
Завод АО «МАРПОСАДКАБЕЛЬ» предлагает кабель ППГнг(А)FRHF, HF 1х10.0 -5х6.0 ГОСТ.Склад и производство в г.Мариинский Посад, Чувашия. Дополнительный склад г.Железнодорожный (МО)
Контактная информация:Имя: Николаев Вячеслав Олегович