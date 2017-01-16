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Предложение № 451534
Продам провод мгшв 0,75 в количестве 140км!...Намотки разные,цвет белый,черный,2012г.в. Цена 4,5 руб. за метр. Реальному покупателю торг.
Контактная информация:Имя: Алексей